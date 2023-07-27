Экс-менеджер "Спартака" оштрафован на 100 тыс. руб. за допуск фанатов без карт болельщика

Сергей Беседин в суде признал свою вину в полном объеме

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего директора по безопасности московского футбольного клуба "Спартак" Сергея Беседина на 100 тысяч рублей за пропуск во время матча на стадион "Открытие Банк - Арена" автобуса со зрителями без оформленных карт болельщика. Об этом говорится в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать Беседина Сергея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сказано в постановлении суда от 19 июля.

В документе отмечается, что 21 мая 2023 года во время матча 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА (2:1) Беседин "допустил проезд на территорию стадиона "Открытие Банк - Арена", на площадь перед входом на трибуну сектора А, автобуса, в котором находилась группа лиц, без проверки наличия у пассажиров автобуса персонифицированной карты на посещение данного спортивного соревнования (Fan ID, карта болельщика)". После проезда на стадион пассажиры автобуса прошли в подтрибунное помещение. Согласно документу, Беседин явился в суд и признал свою вину в полном объеме.

Беседин начинал свою деятельность в футболе с должности стюарда, с 2015 года он работал в службе безопасности ФК "Спартак". Согласно сообщениям в ряде спортивных СМИ, он был уволен с поста руководителя службы безопасности клуба в середине июля.

О карте болельщика

Карта болельщика - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018-го. Персонифицированную карту зрителя должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

В конце 2021 года президент РФ подписал закон о введении с 1 июня 2022 года персонифицированных карт для посещения соревнований. Возможность оформить карту болельщика на портале госуслуг появилась у зрителей 4 июля 2022 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о таком порядке доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов Мир - Российской премьер-лиги.