Свищев призвал дисквалифицировать украинскую саблистку Харлан

Ранее украинка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) должна дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан за неэтичное поведение в отношении россиянки Анны Смирновой. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Харлан отказалась пожимать руку россиянке Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Поединок 1/32 финала завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. По его завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. После этого Смирнова обратилась к судьям, не покинув место проведения соревнований.

"Это вопиющее поведение в отношении нашей спортсменки, - сказал Свищев. - Такое поведение просто неприемлемо, за такое нужно дисквалифицировать. Видимо, Харлан боится или еще что-то, если вообще относится с негативом - зачем вышла на поединок? FIE должна принять жесткое решение".

Издание "Общественное" сообщило, что после консультаций судьи приняли решение не удовлетворять протест российской спортсменки и оставили в силе результат поединка. В общей сложности Смирнова провела на дорожке после поединка более 50 минут. Какое-то время спортсменка сидела на стуле, однако позднее к ней подошел представитель судейской комиссии и забрал его. Через несколько минут российская спортсменка покинула дорожку.

26 июля украинский шпажист Игорь Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира против россиянина Вадима Анохина.