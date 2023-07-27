Программу и регламент Игр БРИКС подготовят до конца лета

До конца лета будет создать оргкомитет соревнований, подчеркнул министр спорта Татарстана

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Программа и регламент Игр БРИКС, которые пройдут в Казани в следующем году, окончательно будут сформированы до конца лета. Также планируется утвердить состав оргкомитета соревнований, сообщил ТАСС министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Сейчас мы окончательно отрабатываем по видам спорта, по объектам. Я думаю, в ближайший месяц, до конца лета мы уже официально анонсируем все виды спорта, всю программу, все объекты, которые войдут в программу Игр. До конца лета создадим оргкомитет, утвердим весь регламент с федерациями по каждому виду спорта", - сказал Леонов.

В четверг министр спорта России Олег Матыцин на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка сообщил, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь.