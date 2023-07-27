Украинскую саблистку Харлан могут отстранить от командного чемпионата мира

Наказание спортсмена черной картой подразумевает отстранение от соревнований в течение двух месяцев

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) может отстранить олимпийскую чемпионку саблистку Ольгу Харлан с Украины от выступления на командном чемпионате мира в Милане. Об этом свидетельствует регламент FIE.

В четверг на стадии 1/32 финала чемпионата мира в личном зачете Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7. После завершения поединка российская спортсменка подошла к украинке, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента, который был отклонен.

В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии, однако украинка так и не вышла на соревновательную дорожку. По регламенту международной федерации, в случае дисквалификации Харлан должны наказать черной картой, которая означает отстранение от соревнований в течение двух месяцев активного сезона. Таким образом, украинка пропустит командный чемпионат мира, который пройдет в Милане после завершения личных соревнований.

Чемпионат мира завершится 30 июля. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе и не смогли завоевать медали. В командном зачете россияне не смогут принять участие из-за санкций FIE.