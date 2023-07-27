Матыцин наградил внучку Манделы медалью Николая Озерова

Благодаря спорту можно дать детям развитие и воспитание, отметила Ндилека Мандела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин наградил медалью Николая Озерова внучку Нельсона Манделы Ндилеку Манделу. Церемония награждения состоялась в четверг на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Как сказал сказал мой дед, спорт - то, что объединяет людей, - сказала Мандела. - Для нас очень важно образование и развитие детей, которые подвержены негативному влиянию. Именно благодаря спорту мы можем дать им развитие и воспитание. С нетерпением жду мой следующий приезд в Россию, чтобы мы смогли развить нашу коллаборацию".

Матыцин отметил, что Минспорт готов сотрудничать с фондом "Тембикеле Мандела", который возглавляет Ндилека Мандела.

"Вы продолжаете работу своего дела, мы всегда рады видеть вас в Россию. У нас всегда есть много возможностей для совместной работы. Мы предложим вам подписать меморандум и начать совместную работу", - отметил министр.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.