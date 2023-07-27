Матыцин предложил внучке Манделы стать амбассадором Игр БРИКС в Казани

Ндилека Мандела ответила согласием на предложение министра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил внучке бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилеке Манделе стать амбассадором Игр БРИКС в Казани.

В четверг Ндилеку Манделу награди медалью Николая Озерова, свое предложение Матыцин озвучил во время вручения. Мандела ответила согласием.

"Предлагаю сделать госпожу Манделу первым амбассадором Игр БРИКС, которые пройдут в Казани", - сказал Матыцин.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования пройдут с 12 по 23 июня, их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.