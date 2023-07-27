В "Динамо" рассчитывали, что Менелл получит российское гражданство до начала сезона КХЛ

Защитник выступает за московский клуб с сентября 2022 года

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московское "Динамо" рассчитывало на то, что американский защитник команды Бреннан Менелл получит российское гражданство до начала сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Алексей Сопин.

"У нас были определенные положительные ожидания от этого процесса. Конечно, мы хотели все быстрее сделать - до начала сезона", - сказал Сопин.

Ранее президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале официальной информации.

В "Динамо" Менелл перебрался в сентябре 2022 года, а в середине апреля нынешнего года он продлил контракт с московским клубом, подписав трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ он провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи). С сезона-2023/24 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).