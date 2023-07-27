В "Динамо" рассказали о селекции после получения хоккеистом Менеллом гражданства России

Клуб рассматривает возможность подписания контракта с Эриком О'Деллом

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство московского "Динамо" рассматривает кандидатуры нескольких иностранных хоккеистов после того, как американский защитник Бреннан Менелл получил российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале официальной информации.

"Рассматриваем кандидатуру Эрика О'Делла в числе нескольких вариантов. Кандидатуру Александра Гальченюка конкретно не рассматривали", - сказал Сопин.

33-летний канадец О'Делл выступал за "Динамо" последние два года, в прошлом сезоне в 35 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он по системе "гол+пас" он набрал 31 очко (16+15). В шести играх плей-офф О'Делл набрал семь очков (5+2). С сезона-2023/24 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).