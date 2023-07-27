Российской федерации стрельбы из лука отказали в визах для поездки на конгресс в Германию

Во время конгресса было объявлено, что российские и белорусские лучники в 2023 году не будут допущены до международных стартов даже в нейтральном статусе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Российской федерации стрельбы из лука не смогла получить шенгенские визы для поездки в Германию на конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

"Мы не поехали на конгресс, потому что нам не дали визы, - сказал Ешеев. - Германия сейчас предоставляет их только в исключительных случаях, к числу которых наша ситуация не подходит. Обращались в представительства Франции и Италии, но поскольку страной назначения является Германия, то они перенаправили нас в посольство этой страны".

Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука стартовал в четверг в Берлине. Столица Германии с 31 июля по 6 августа примет чемпионат мира.

Во время конгресса было объявлено, что российские и белорусские лучники в 2023 году не будут допущены до международных стартов даже в нейтральном статусе.