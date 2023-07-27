Россия не примет участия в чемпионате мира для незрячих шахматистов из-за протеста Украины

В Международной ассоциации незрячих шахматистов сообщили, что не могут гарантировать безопасность россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA) заявила о невозможности участия россиян в чемпионате мира для слепых и слабовидящих, который начнется 8 октября в Греции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

"К сожалению, на текущий момент ситуация неблагоприятна для участия российской делегации, - говорится в письме IBCA, адресованном в ФШР. - Я не могу гарантировать безопасность российских участников. Проблема исходит не только от Украины. Многие европейские страны объявили, что откажутся играть против представителей России. Кроме того, у некоторых европейских стран не будет доступа к финансированию, если они будут участвовать в одном мероприятии с российскими спортсменами. Я глубоко сожалею о сложившейся ситуации, надеюсь, что мы больше не столкнемся с подобной проблемой".

Собеседник агентства отметил, что за время подготовительного процесса организаторы несколько раз подтверждали, что российская делегация может подавать заявку на участие под нейтральным флагом.