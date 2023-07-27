Егорян оценила наказание украинки Харлан за отказ от рукопожатия с российской саблисткой

Анна Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Судьи чемпионата мира по фехтованию приняли спорное решение в ситуации с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, поскольку не дали выступить в следующем раунде соревнований ее сопернице россиянке Анне Смирновой. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.

Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Харлан в итоге была дисквалифицирована, однако Смирнова не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.

"Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка, но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим", - сказала Егорян, отметив, что сама не сталкивалась с подобными ситуациями.

Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы. Организаторы соревнований даже предоставили ей стул.

Российские спортсмены на чемпионате мира выступали в нейтральном статусе.