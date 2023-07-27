27 июля, 13:37,
обновлено 27 июля, 13:55
Летние олимпийские виды спорта

Министерство спорта России пригласит украинских атлетов на Всемирные игры дружбы 2024 года

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Олег Матыцин отметил, что ведомство обеспечит безопасность спортсменам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ пригласит спортсменов из Украины на Всемирные игры дружбы и обеспечит безопасность их пребывания на территории страны. Об этом журналистам сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные соревновательные права для участия в Играх дружбы", - сказал Матыцин.

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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