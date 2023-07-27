27 июля, 14:36
Летние олимпийские виды спорта

Свищев считает, что американцев и британцев надо пригласить на Игры дружбы

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что на Игры дружбы 2024 года планируется пригласить украинцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Американских и британских спортсменов необходимо пригласить на Игры дружбы. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что на Игры дружбы 2024 года планируется пригласить украинцев.

"Надо также пригласить американцев и британцев, - сказал Свищев. - Мы обеспечим безопасность и равные условия. Лишь бы они ехали с чистыми побуждениями. И уж точно не потребуем заполнять какие-то анкеты". 

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Летние олимпийские виды спорта
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