Свищев считает, что американцев и британцев надо пригласить на Игры дружбы

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что на Игры дружбы 2024 года планируется пригласить украинцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Американских и британских спортсменов необходимо пригласить на Игры дружбы. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что на Игры дружбы 2024 года планируется пригласить украинцев.

"Надо также пригласить американцев и британцев, - сказал Свищев. - Мы обеспечим безопасность и равные условия. Лишь бы они ехали с чистыми побуждениями. И уж точно не потребуем заполнять какие-то анкеты".