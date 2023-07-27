27 июля, 14:42
WTA

Тренер Андреевой заявил, что теннисистка не говорила о желании выступать за другую страну

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что россиянка намерена получить французское гражданство

ТАСС, 27 июля. Российская теннисистка Мирра Андреева никогда не заявляла о желании сменить спортивное гражданство. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал тренер теннисистки Жан-Рене Лиснар.

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева намерена получить французское гражданство.

"Мне кажется, это не более чем сплетня, пущенная каким-то журналистом. Федерация тенниса Франции точно этого не делала, она никому ничего подобного не предлагает, по крайней мере, о теннисистах из нашего центра могу сказать об этом точно. Может, если спортсмен хочет играть за другую страну, он сам предпринимает для этого какие-то шаги, но Мирра никогда такого не говорила, и вообще применительно к их семье ничего такого не слышал", - сказал Лиснар.

Андреевой 16 лет, она занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона. 

Теги:
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