Федерация шахмат России попросила изменить место проведения чемпионата мира для незрячих

Ранее Международная ассоциация незрячих шахматистов заявила о невозможности участия россиян в турнире, который пройдет в Греции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) отправила письмо в Международную ассоциацию незрячих шахматистов (IBCA) с требованием перенести место проведения чемпионата мира из Греции. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

27 июля пресс-служба ФШР сообщила ТАСС, что IBCA заявила о невозможности участия россиян в чемпионате мира для слепых и слабовидящих, который начнется 8 октября в Греции.

"Вчера мной было направлено письмо непосредственно в IBCA с требованием сменить место проведения соревнований. Естественно, применить меры дисциплинарного воздействия на [секретаря комиссии FIDE по делам инвалидов] Николаоса Колесиса, который непосредственно отказал нашим участникам", - сказал Ткачев.

Собеседник агентства отметил, что в начале 2023 года появились надежды на допуск российских незрячих шахматистов до участия в чемпионате мира. "Нюанс в том, что эта организация - Международная ассоциация незрячих шахматистов - входит в Международную шахматную федерацию как аффилированный член. То есть FIDE особо не может оказать влияние на них. С нашей стороны взаимодействует Всероссийское общество слепых", - отметил Ткачев.

"Когда пришло время конкретных шагов, оформления виз и так далее, неожиданно получили ответ, что мы не можем гарантировать безопасность российских участников, боимся провокаций ваших шахматистов, хотя речь, напомню, о незрячих шахматистах. Я сразу же проинформировал МИД, Минспорт, FIDE. Обратная связь была от всех", - заключил исполнительный директор ФШР.