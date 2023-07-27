Тренер Мирры Андреевой считает, что теннисистке нужно улучшить все элементы игры

В этом сезоне 16-летня Андреева дошла до четвертого круга Уимблдона

ТАСС, 27 июля. Российская теннисистка Мирра Андреева обладает безграничным потенциалом, но ей нужно прибавлять во всех компонентах игры. Такое мнение "Спорт-экспрессу" высказал тренер Андреевой Жан-Рене Лиснар.

"Прибавлять надо во всем, притом что у нее неограниченный потенциал. Ей надо немного прибавить в атлетизме, мощи ударов, а также укороченных ударах и игре с лета. Подача уже хороша, но еще есть приличный резерв для роста. Для меня это суперэмоциональный проект, я очень хочу помочь этому прогрессу", - сказал Лиснар.

Андреевой 16 лет, она занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.