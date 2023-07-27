Боксер Фромета заявил, что максимально готов к бою с Батыргазиевым

Поединок состоится 28 июля в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. Доминиканец Франсис Фромета максимально готов к бою с олимпийским чемпионом россиянином Альбертом Батыргазиевым и готов это доказать во время поединка. Об этом боксер рассказал журналистам.

Бой между Батыргазиевым и Фрометой пройдет 28 июля в Ханты-Мансийске. Оба спортсмена уже прибыли в город, где завершают подготовку к поединку. В четверг состоялась церемония взвешивания на центральной площадке Центра развития теннисного спорта столицы Югры.

"Это мой первый визит в Россию. Хочу поблагодарить организаторов, что пригласили на этот турнир. Я обязательно выложусь по полной. Я готов на 100 процентов, и завтра вы увидите этот результат", - сказал Фромета.

Батыргазиев также заявил о максимальной готовности к поединку. "Сейчас я восстанавливаюсь перед боем. Завтра постараюсь порадовать всех своим ярким выступлением. Готов как никогда, прошел трехмесячную подготовку, - сообщил боксер. - Времени было достаточно, чтобы ему и мне подготовиться. Осталось выйти завтра и показать всему миру, кто из нас сильнее".

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Батыргазиев также является олимпийским чемпионом Токио и четырехкратным чемпионом России. В активе 27-летнего Фрометы 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.