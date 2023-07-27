Сальников считает, что на Игры дружбы нужно пригласить спортсменов со всех стран мира

По мнению главы Всероссийской федерации плавания, соревнования могут взять на себя объединяющую роль

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Приглашения на Игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в России, должны получить спортсмены всех стран мира. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион пловец Владимир Сальников, который в настоящее время возглавляет Всероссийскую федерацию плавания.

"Я считаю, что если наша страна решила провести у себя Игры дружбы, то двери на эти соревнования должны быть открыты для всех без исключения, - ответил Сальников на вопрос, должны ли украинские спортсмены получить приглашения на этот турнир. - Будем надеяться, что все приглашенные приедут в Россию".

"Игры дружбы можно в какой-то степени сравнить с первыми Играми доброй воли 1986 года, которые также проходили в очень непростой политической ситуации. Сейчас в мировом спорте наблюдается большой раскол. И если Международный олимпийский комитет не справляется с функцией объединения, то тогда нужно придумать что-то свое для выхода из кризиса. И Игры дружбы вполне могут взять на себя объединяющую роль", - заключил четырехкратный олимпийский чемпион.

В четверг министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил ТАСС, что Минспорт пригласит спортсменов из Украины на Всемирные игры дружбы и обеспечит безопасность их пребывания на территории страны.

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге.