В МОК призвали проявлять чуткость к украинским спортсменам

В четверг украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой

ТАСС, 27 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал проявить чуткость к спортсменам из Украины после дисквалификации фехтовальщицы Ольги Харлан. Об этом сообщает агентство АФП со ссылкой на пресс-релиз МОК.

Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию на саблях. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Харлан была дисквалифицирована, однако Смирнову не допустили к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.

Также в МОК поприветствовали решение Министерства спорта Украины снять запрет для спортсменов своей страны на участие в одних соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе. "Это решение позволит украинцам пройти отбор на Олимпийские игры в Париже", - говорится в релизе МОК.