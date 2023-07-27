Пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Спортсмен показал результат 23,55 секунды на Кубке России

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Колесников показал результат 23,55 секунды. Предыдущий мировой рекорд (23,71) принадлежал американцу Хантеру Армстронгу и был установлен в 2022 году.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.

Финал Кубка России по плаванию завершится 30 июля.