27 июля, 16:15
Летние олимпийские виды спорта

Пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Егор Алеев/ ТАСС
Климент Колесников
© Егор Алеев/ ТАСС

Спортсмен показал результат 23,55 секунды на Кубке России

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Колесников показал результат 23,55 секунды. Предыдущий мировой рекорд (23,71) принадлежал американцу Хантеру Армстронгу и был установлен в 2022 году.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.

Финал Кубка России по плаванию завершится 30 июля. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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