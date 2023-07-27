Заммэра столицы Камеруна остался доволен организацией студенческого турнира в Петербурге

Мбиада Гислейн Квейэб отметил, что после игры на турнире у молодых футболистов может появиться шанс начать профессиональную карьеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Организация международного футбольного турнира среди студентов, который проходит в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге, на хорошем уровне. Такое мнение ТАСС высказал заместитель мэра столицы Камеруна Яунде Мбиада Гислейн Квейэб.

"Я доволен организацией турнира, - сказал Квейэб. - Это хороший проект для тех молодых ребят, кто хочет играть в футбол после школы. Здесь хорошая возможность показать юных футболистов, это хорошо для них. После игры здесь может появиться шанс начать профессиональную карьеру. Я впечатлен. Санкт-Петербург - это хороший и прекрасный город".

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" проходит футбольный турнир среди студентов. В нем принимают участие трехкратные чемпионы России Национальной студенческой футбольной лиги Кубанский государственный университет (Краснодар) и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. От Африки в турнире участвуют команды Методистского университета Ганы (Гана), Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали).

Второй саммит Россия - Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.