Контракт Шапю с "Барысом" не был зарегистрирован КХЛ из-за отсутствия заключения врача

В среду клуб из Астаны сообщил о том, что расторг соглашение с канадским игроком без компенсационных выплат

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контракт нападающего Майка Шапю с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" на предстоящий сезон не был зарегистрирован в связи с отсутствием положительного заключения клубного врача. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

В среду клуб из Астаны сообщил о том, что расторг соглашение с канадским игроком без компенсационных выплат, поскольку хоккеисту на восстановление понадобится больше времени, чем планировалось изначально. До этого говорилось, что при подписании соглашения Шапю пройдет курс реабилитации после операции и приедет в расположение команды в начале учебно-тренировочных сборов.

"Одним из положений стандартной формы контракта хоккеиста КХЛ является обязательное заключение от врача команды о проведенном медицинском осмотре. Без положительного заключения врача команды регистрация контракта хоккеиста невозможна, - отметил собеседник агентства. - В ситуации с Майклом Шапю данная процедура не была выполнена, в связи с чем контракт не был зарегистрирован Центральным информационным бюро КХЛ. Впоследствии "Барыс" отозвал свою заявку на регистрацию контракта".

Год назад Шапю подписал однолетний контракт с "Барысом", провел в чемпионате 10 матчей и забросил 3 шайбы. По ходу сезона форвард получил ряд травм и выбыл до конца сезона. Агент игрока Алеша Пилко рассказал порталу "Чемпионат", что обратился в КХЛ с просьбой признать незаконным расторжение контракта и присвоить игроку статус травмированного.