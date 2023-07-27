Теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Россиянин уступил во втором круге немцу Даниэлю Альтмайеру

ТАСС, 27 июля. Россиянин Андрей Рублев проиграл представителю Германии Даниэлю Альтмайеру в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Альтмайера, выступающего без номера посева на турнире. Рублев был посеян вторым. В четвертьфинале Альтмайер сыграет против победителя матча между представителем Германии Янником Ханфманном и китайцем Чжан Чжичжэнем.

Рублеву 25 лет, он является седьмой ракеткой мира, на его счету 14 титулов ATP. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а в составе команды России выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала.

Альтмайеру 24 года, он занимает 61-е место в рейтинге ATP, на его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции в 2020 году.

Турнир в Гамбурге относится к категории ATP 500 и завершится 30 июля. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составил €1,8 млн. В 2022 году победителем турнира стал итальянец Лоренцо Музетти. Рублев побеждал на турнире в 2020 году, также из россиян этот трофей завоевал Николай Давыденко (2009).