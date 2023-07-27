Команда Кубанского государственного университета выиграла студенческий турнир в Петербурге

Соревнования прошли в рамках форума Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Студенты Кубанского государственного университета победили команду Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в финале международного футбольного турнира, который состоялся в рамках форума Россия - Африка. Встреча прошла на стадионе "Политехник" и завершилась со счетом 1:0 в пользу команду из Краснодара.

Единственный мяч забил Исах Бухари.

Ранее в четверг студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого со счетом 1:0 победили команду Методистского университета Ганы в матче за третье место. Также в турнире принимали участие студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенной сборной Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали).

На первом этапе восемь команд были разделены на две группы по четыре в каждой. Матчи прошли в формате 2 тайма по 40 минут. Организатором турнира является Международный студенческий футбольный союз.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.