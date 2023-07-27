В РФС считают, что турнир студентов в Петербурге стал праздником футбола

По мнению руководителя департамента развития массового футбола Российского футбольного союза Ольги Мащиковой, турнир получился очень интересным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Международный футбольный турнир среди студентов, который прошел в рамках форума Россия - Африка, получился интересным, это был праздник футбола. Такое мнение ТАСС высказала руководитель департамента развития массового футбола Российского футбольного союза Ольга Мащикова.

"Турнир получился очень интересным, - сказала Мащикова. - Если говорить про студенческий футбол, то Российский футбольный союз всегда уделял этому направлению внимание. У нас большие планы, с нового года мы собираемся запустить новое соревнование для студентов в упрощенном формате. Поэтому быть здесь, пропитаться духом студенчества - интересно и полезно".

"Огромное спасибо организаторам, мне кажется, что праздник футбола в очередной раз состоялся, по-другому быть и не может. Студенческий футбол должен быть разнообразным и доступным. Важно вовлечь большое количество молодежи в занятия для себя, для удовольствия и для здоровья. Но если говорить про НСФЛ (Национальная студенческая футбольная лига - прим. ТАСС), то лига - флагман студенческого футбола, она дает возможность выпускникам спортивных школ продолжить играть в футбол на высоком уровне и даже попасть в профессиональный футбол", - добавила Мащикова.

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" прошел футбольный турнир среди студентов. В нем принимали участие трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги Кубанский государственный университет (Краснодар) и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. От Африки в турнире участвовали команды Методистского университета Ганы (Гана), Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали). Победу в турнире одержала команда Кубанского государственного университета.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.