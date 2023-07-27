Организаторы планируют сделать турнир среди студентов "Россия - Африка" традиционным

По мнению гендиректора Международного студенческого футбольного союза Андрея Стукалова, турниру удалось объединить людей с разных континентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Международный футбольный турнир среди студентов, который прошел в рамках форума Россия - Африка, объединил народы, хотелось бы, чтобы он стал традиционным. Об этом ТАСС рассказал президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ), генеральный директор Международного студенческого футбольного союза Андрей Стукалов.

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" прошел футбольный турнир среди студентов. В нем принимали участие трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги Кубанский государственный университет (Краснодар) и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. От Африки в турнире участвовали команды Методистского университета Ганы (Гана), Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали). Победу в турнире одержала команда Кубанского государственного университета.

"У меня ощущения такие простые, детские - это мир, дружба, жвачка, то есть футбол и спорт как-то отошли на второй план, - сказал Стукалов. - Это был международный турнир, в основе стояло объединение вот этих африканских команд с нашими местными, у нас это получилось. Да, не попали африканские команды в тройку лучших, причин много, среди них адаптация, несыгранность многих команд, все-таки прилетали разными рейсами, видели, что было объединение студентов Камеруна и Мали. Возможно, они не смогли обыграть наши команды, но в итоге посмотрите на их радостные лица".

"Они сходили на "Газпром-Арену" и посмотрели матч между "Зенитом" и "Ахматом", они там болели. Посмотрите, как команды заходили и выходили со стадиона, особенно Гана, Камерун. То есть это действительно было здорово и незабываемо. На мой взгляд, здесь победило это объединение. Сейчас сложно прогнозировать, но очень хотелось бы, чтобы этот турнир стал традиционным", - добавил президент НСФЛ.

Стукалов отметил, что формат может быть использован с участием команд других стран. "Мы также начинаем понимать, что формат подходит, он действительно объединяет российские команды и континентальные команды, в данном случае Африки. Но возможно рассмотреть варианты с Азией. Это интересные форматы", - заключил Стукалов.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.