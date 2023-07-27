"Спартак" обыграл "Краснодар" в матче Кубка России по футболу

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл "Краснодар" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами у гостей отметились Роман Зобнин (21-я минута) и Тео Бонгонда (67). В составе хозяев отличился Кади Боржес (90+5). На 44-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян.

Бонгонда забил первый мяч в составе "Спартака", он вышел на замену после перерыва вместо Антона Зиньковского, за фол на котором был удален Сперцян. Во встрече первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:2) Бонгонда отметился голевой передачей.

В другом матче группы D во вторник "Пари Нижний Новгород" дома в серии пенальти обыграл московское "Динамо". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В турнирной таблице группы "Спартак" занимает первое место (3 очка), далее идут "Пари НН" (2), "Динамо" (1) и "Краснодар" (0). Во втором туре Спартак" 8 августа примет "Пари НН", "Краснодар" днем позже на выезде сыграет с "Динамо".

16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе Кубка России проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.