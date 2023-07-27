Украинская теннисистка Ястремская рассказала, что требовала наказать Андрееву за лайки

Спортсменка пожаловалась на 16-летнюю россиянку в Женскую теннисную ассоциацию, но организация сообщила, что не будет вмешиваться в ситуацию

ТАСС, 27 июля. Украинка Даяна Ястремская просила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) применить санкции к 16-летней россиянке Мирре Андреевой за лайки в соцсетях. Об этом Ястремская написала в сторис на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

24 июля 23-летняя Ястремская со счетом 0:6, 2:6 проиграла Андреевой в первом круге турнира WTA в швейцарской Лозанне.

"Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой, - написала Ястремская. - Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев, и WTA просто указала, что не будет вмешиваться".

Украинка не стала уточнять, о каких конкретно публикациях идет речь. Она отметила, что расстроена решением WTA.

Андреева занимает 64-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

Ястремская занимает 145-е место в мировом рейтинге, на ее счету три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнире Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2019 году.