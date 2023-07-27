Участник команды из Киргизии прокомментировал победу в дисциплине Dota 2 на фиджитал-играх

Команда Hydra в финале победила One Move из России

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Хорошая подготовка и спокойствие в финальном матче позволили команде Hydra из Киргизии, ставшей чемпионом девятых фиджитал-игр по дисциплине Dota 2, одержать победу. Об этом журналистам рассказал участник команды Александр Захаров.

Hydra в финале обыграла команду One Move из России. В матче за третье место команда Thunder Awaken из Перу уступила коллективу Neon Esports из Филиппин.

"Эмоции хорошие, на самом деле. Выиграли, не сказать, что ожидали, но хорошо подготовились, хорошо сыграли. Потренировались буквально две-три недели, до этого мы отдыхали. Не скажу, что было сложно, у нас никто не нервничал, поэтому турнир отличный, на высоком уровне все", - сказал он, добавив, что команда была создана около года назад и фиджитал игры стали для них первым крупным турниром.

В отличие от других дисциплин, на фиджитал-играх по Dota 2 нет "физической" части, поскольку организаторы решили сделать упор именно на киберсоревнования. Однако в будущем планируется, что турнир будет состоять из двух этапов. Захаров предположил, что в качестве физической дисциплины в соревнования могли бы ввести шахматы, поскольку в этой игре также важна стратегия и умение просчитывать действия на несколько шагов вперед. "Не знаю, насчет сокомандников, но я, например, в шахматы играть не умею", - тут же добавил он.

Соревнования по дисциплине Dota 2 в рамках девятых фиджитал-игр проходили в "Казань-Экспо" с 24 по 27 июля. В турнире приняли участие восемь команд: Infamous Gaming, Infinity, Thunder Awaken (все - Перу), Polaris Esports, Neon Esports (обе - Филиппины), Hydra (Киргизия), Ualeikumnihao (Казахстан) и One Move (Россия).

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS: GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS: GO, Warface), седьмой - с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства и гонки дронов). Восьмые фиджитал-игры прошли с 14 по 16 июля (фиджитал-скейтбординг).