Гендиректор "Спартака" заявил, что травма Зиньковского выглядит не очень страшно

Полузащитник красно-белых был заменен в перерыве матча Кубка России с "Краснодаром"

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Травма футболиста московского "Спартака" Антона Зиньковского внешне выглядит не очень страшно. Об этом журналистам рассказал генеральный директор столичного клуба Олег Малышев.

Зиньковский был заменен в перерыве матча первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу с "Краснодаром" (2:1). На 44-й минуте за фол на полузащитнике "Спартака" прямую красную карточку получил игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян.

"Когда видел фото и видео, я не судья, но то, что я видел, слава богу, что Зиньковский жив. Пока нет информации от врачей. Вроде бы внешне выглядит не очень страшно", - сказал Малышев.

9 июля агент игрока "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса Фернандо Вильярреал сообщил "Спорт-экспрессу", что "Спартак" сделал предложение по трансферу футболиста. Однако позднее источник ТАСС опроверг эту информацию. "Я после прошлой игры говорил и сейчас скажу еще раз, я не хочу комментировать конкретные фамилии, какие-то переговоры и так далее. Пока мы не подписали с кем-то какое-то соглашение, я не хочу говорить", - отметил Малышев.

"Наш подход с точки зрения трансферов, есть состав, которым мы довольны. Если есть игрок, который может нас усилить, мы рассмотрим такой вариант. Если какой-то вариант не на усиление, значит, на данный момент мы не будем рассматривать. 99 процентов слухов, которые я читаю, выдумки и домыслы", - заключил генеральный директор "Спартака".

"Спартак" занимает первое место в группе D Кубка России с 3 очками, далее идут "Пари НН" (2 очка), "Динамо" (1) и "Краснодар" (0). Во втором туре Спартак" 8 августа примет "Пари НН", "Краснодар" днем позже на выезде сыграет с "Динамо".