Футболист Бонгонда считает, что гол в Кубке России поможет ему адаптироваться в "Спартаке"

Нападающий отличился в победном матче против "Краснодара"

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Новичок московского "Спартака" Тео Бонгонда считает, что гол в ворота "Краснодара" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу поможет ему легче адаптироваться в команде. Об этом Бонгонда рассказал журналистам.

"Спартак" на выезде победил "Краснодар" со счетом 2:1. Бонгонда вышел на замену после перерыва и забил второй мяч команды.

"Я счастлив забить первый гол за "Спартак". Я сразу поставил целью адаптироваться как можно скорее. Когда забиваешь гол, процесс адаптации становится быстрее и легче. Я делаю все от меня зависящее, чтобы помогать команде", - сказал Бонгонда.

Во встрече первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:2) Бонгонда отметился голевой передачей, выйдя на замену. "Сегодня видели, как Тео забил гол. В прошлой отдал голевую. Соответственно, тренерский штаб грамотно подводит его, потихоньку", - отметил капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия.

Бонгонда 27 лет, с лета 2022 года до перехода в "Спартак" он выступал за испанский "Кадис". В составе испанской команды игрок провел 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. По ходу карьеры нападающий также защищал цвета бельгийских "Зюлте-Варегема" и "Генка", турецкого "Трабзонспора" и испанской "Сельты".