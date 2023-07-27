Алханов отметил уровень футбола на студенческом турнире в Петербурге

По мнению заместителя главы Министерства юстиции РФ, президента Международного студенческого футбольного союза, такие турниры помогают выстраивать отношения между молодежью России и Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Студенты показали техничный футбол на международном турнире в Санкт-Петербурге, соревнование объединило народы. Такое мнение ТАСС высказал заместитель главы Министерства юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза Али Алханов.

"Праздник просто не мог не получиться, - сказал Алханов. - Во-первых, мы это делали искренне, от души, с огромным уважением относясь к нашим африканским партнерам, друзьям. Сегодня молодежь из африканских стран, России благодаря этому международному студенческому футбольному турниру смогла встретиться на футбольных полях и показать хороший, техничный футбол. Я надеюсь, что это начало наших будущих партнерских взаимоотношений, в том числе спортивных. Такие турниры и соревнования, конечно, нужны прежде всего для молодежи нашей и африканских государств, чтобы и дальше они выстраивали свои отношения. Потом они вырастут, станут государственными деятелями, будет, на что опираться и что вспомнить, очень здорово".

"Не зря же сказано "О спорт, ты - мир", эта инициатива была поддержана, я очень благодарен администрации президента Российской Федерации, всем нашим спонсорам и партнерам, которые поддержали нашу идею. Это тоже говорит о том, что мы самая дружелюбная страна, что взаимоотношения с Африкой заложены не сегодня, они же заложены еще во времена Советского Союза. Сегодня мы вернулись к этим замечательным отношениям, выстраиваем замечательную дружелюбную политику с африканскими странами, это залог замечательных будущих отношений России с Африкой. Подобные соревнования могут быть более масштабными. Сегодняшний турнир, безусловно, объединил народы", - добавил Алханов.

О турнире

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" прошел футбольный турнир среди студентов. В нем принимали участие трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги Кубанский государственный университет (Краснодар) и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. От Африки в турнире участвовали команды Методистского университета Ганы (Гана), Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали). Победу в турнире одержала команда Кубанского государственного университета.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.