27 июля, 20:55
Летние олимпийские виды спорта

Украинская фехтовальщица Харлан заявила, что ее "убила" дисквалификация на чемпионате мира

Спортсменка была наказана за отказ пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка

ТАСС, 27 июля. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан была "убита" решением о ее дисквалификации на чемпионате мира в Италии. Об этом спортсменка рассказала в видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Смирнова не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", - сказала Харлан.

Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы. Организаторы соревнований даже предоставили ей стул. Российские спортсмены на чемпионате мира выступают в нейтральном статусе.

Харлан 32 года. Она завоевала золотую (2008) и серебряную медаль (2016) на Олимпийских играх в командном турнире по сабле, также на ее счету две бронзовые награды Олимпиады в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Украинка 15 раз становилась призером чемпионатов мира - в ее активе шесть золотых, семь серебряных и две бронзовые медали. 

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Летние олимпийские виды спорта
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