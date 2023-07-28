Олимпийский комитет России заключил меморандумы о сотрудничестве с НОК Намибии и Мали

Также меморандум был подписан с Национальным олимпийским комитетом Эсватини

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) заключил меморандумы о сотрудничестве с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Намибии, Эсватини и Мали в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Об этом сообщает служба информации ОКР.

Меморандум подписали президент ОКР Станислав Поздняков, главы НОК Намибии, Эсватини и Мали Абнер Хоагуб, Адам Мтетва и Хабиб Сиссоко соответственно.

Стороны договорились осуществлять совместную деятельность по организации двусторонних соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество в области научного и технического содействия спортивному движению. Кроме того, предусмотрен обмен информацией и консультации по всем видам спорта между тренерами, медицинским и спортивным персоналом, командами и спортсменами.

Основные цели будущего взаимодействия - обеспечение соблюдения Олимпийской хартии Международного олимпийского комитета, защита прав спортсменов, тренеров, иных специалистов в области спорта, а также содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений.

В Санкт-Петербурге 27-28 июля проходит второй саммит Россия - Африка, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.