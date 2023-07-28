Третий в сезоне "Формулы-1" этап со спринтерской гонкой стартует в Бельгии

Трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата

ТАСС, 28 июля. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Бельгии - стартует в пятницу. Данный этап станет третьим в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат гоночного уик-энда со спринтом вновь претерпел изменения. Если раньше в пятницу проводилась квалификация к субботней спринтерской гонке, а результат заезда на 100 км определял стартовую решетку на основную воскресную гонку, то сейчас в пятницу будет проведена квалификация к основной гонке, а в субботу вместо второй свободной практики состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к воскресному заезду пройдет в укороченном формате: первый сегмент будет длиться 12 минут, второй - 10, третий - 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен продолжает уверенно идти к третьему подряд чемпионскому титулу - он выиграл 9 гонок из 11 и набрал 281 очко. Своего ближайшего преследователя - партнера по команде мексиканца Серхио Переса - Ферстаппен опережает на 110 очков. "Ред Булл" по итогам прошлого Гран-при Великобритании продлил победную серию - пилоты команды выиграли все прошедшие в этом сезоне гонки: 9 побед на счету Ферстаппена, дважды первым становился Перес. Австрийская команда лидирует в Кубке конструкторов (452 очка), вторым идет "Мерседес" (223).

Бельгийская трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Украшением автодрома можно назвать связку поворотов "Красная вода". Трасса достаточно скоростная, на ней практически нет препятствий для обгона соперников. При этом резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является немец Михаэль Шумахер (6). Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов в Спа побеждали британец Льюис Хэмилтон (4), Ферстаппен (2), по одному разу выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо и монегаск Шарль Леклер.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, квалификация к основной гонке - в 18:00 мск. В субботу состоятся квалификация к спринту (13:00 мск) и сама спринтерская гонка (17:30 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (16:00 мск).