Болгарский болельщик получил ранение при нападении македонских фанатов в Скопье

Инцидент произошел перед матчем второго квалификационного круга Лиги конференций "Шкупи" - "Левски"

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Болельщик болгарского футбольного клуба "Левски" в четверг получил ножевое ранение в результате нападения фанатов команды из Северной Македонии "Шкупи" перед началом матча второго квалификационного круга Лиги конференций в Скопье.

Футбольный матч закончился победой "Левски" со счетом 2:0.

Как сообщает болгарское внешнеполитическое ведомство, посол Болгарии в Северной Македонии уже провел разговор с местными властями, потребовав провести расследование происшествия и обеспечить безопасности болгарских болельщиков, а консул посетил пострадавшего в больнице.

Ответная игра пройдет 3 августа в Софии.