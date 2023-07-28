Врач Шветский исключил попадание допинга в организм Валиевой через БАДы

Все, что спортсменка принимала, было множество раз проверено, подчеркнул Филипп Шветский

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Версия попадания в организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещенного вещества через биологически активные добавки является несостоятельной. Такое мнение в интервью ТАСС высказал врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.

"Все, что она принимала внутрь, - а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы (биологически активные добавки) - было множество раз проверено, - сказал Шветский. - Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна".

Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством, Международным союзом конькобежцев, Всемирным антидопинговым агентством и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.