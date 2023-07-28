Врач российских фигуристов Шветский рассчитывает пройти проверку на детекторе лжи

Филипп Шветский рассказал, что был опрошен представителями МВД

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский обратился в следственные органы с просьбой о прохождении процедуры проверки на детекторе лжи. Об этом Шветский рассказал в интервью ТАСС.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

"Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время", - сообщил Шветский.

Шветский 26 июля сообщил, что подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации, чтобы побороться с "навязанным ими мнением" о том, что он является виновником попадания запрещенного вещества в организм Валиевой.

Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством, Международным союзом конькобежцев, Всемирным антидопинговым агентством и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.