Врач Шветский объяснил версию со "стаканом дедушки" в деле о допинге фигуристки Валиевой

Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Версия попадания в организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещенного препарата через лекарство ее дедушки стала первой, что пришла в голову, когда стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки. Об этом в интервью ТАСС рассказал врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.

"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии - для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому - да, это первое, что могло прийти нам в голову", - сказал Шветский.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года. Согласно показаниям матери Валиевой и адвоката, которые представляли фигуристку в суде, спортсменка не употребляла запрещенное вещество - триметазидин - намеренно. Его после операции на сердце принимает дедушка Валиевой, который возит спортсменку на тренировки и обратно.

Шветский 26 июля сообщил ТАСС, что подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации, чтобы побороться с "навязанным ими мнением" о том, что он является виновником попадания запрещенного вещества в организм Валиевой.

Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством, Международным союзом конькобежцев, Всемирным антидопинговым агентством и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.