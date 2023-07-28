Ткачев назвал каплей в море количество сменивших гражданство российских шахматистов

В России насчитывается 410 тыс. зарегистрированных шахматистов, отметил исполнительный директор Федерации шахмат России

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский рейтинг-лист насчитывает 410 тыс. зарегистрированных шахматистов, поэтому количество представителей этого вида спорта, сменивших гражданство, можно считать каплей в море. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее Forbes сообщал, что с момента введения санкций против российского спорта не менее 204 спортсменов прошли процедуру смены гражданства, из них 141 - шахматисты. С 28 февраля 2022 года российские спортсмены по решению Международной шахматной федерации (FIDE) выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

"Прежде всего важно отметить, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому цифра 141 в этой пропорции выглядит каплей в море. Сравнения с другими видами спорта также кажутся мне не совсем уместными, поскольку нужно сравнивать количество профессиональных или зарегистрированных спортсменов, а статистика других федераций не публикуется", - сказал Ткачев.

"Кроме того, из числа спортсменов, сменивших федерацию, только 13 имеют международные звания - гроссмейстера или международного мастера. У каждого из них своя история, многие давно живут в Европе, поэтому их переход по новым облегченным правилам FIDE был лишь вопросом времени. Федерация шахмат России проводит свою работу по популяризации шахмат в стране, организует все запланированные турниры, интегрируется в азиатскую шахматную семью и находится в контакте с FIDE по вопросу возвращения сборных на международную арену", - добавил собеседник ТАСС.