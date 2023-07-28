Ростех запустил производство новых патронов для спортивной стрельбы

Патроны полностью выполнены из российских материалов

МОСКВА, 28 июля./ТАСС/. Ростех запустил серийное производство новых спортивных патронов Igla champion для всех дисциплин стендовой стрельбы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что патроны полностью выполнены из российских материалов, ни в чем не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги по ряду характеристик.

"Многие западные производители ушли из России, в связи с чем стрелковый спорт столкнулся с дефицитом боеприпасов. Чтобы обеспечить наших спортсменов всем необходимым для побед, мы запустили в производство патроны Igla champion. Новинка вызвала большой интерес у стрелков, ведущие клубы Москвы и Подмосковья уже сделали первые заказы. Создаваемые мощности позволят выпускать более 100 млн шт. таких патронов в год, что удовлетворит спрос на внутреннем рынке", - приводятся слова Чемезова в пресс-релизе.

"Igla chsmpion - скоростной и стабильный патрон. Во время тестирования боеприпас показал хороший разбой мишени на 10 и более осколков и отсутствие осечек в серии. Отдача ружья комфортная и мягкая, а после выстрела канал ствола остается чистым", - цитирует пресс-служба слова мастера спорта международного класса Натальи Звягинцевой.