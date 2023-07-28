Шветский считает неслучайным появление новости о допинг-пробе Валиевой во время Олимпиады

Врач считает, что в этой ситуации он и Камила Валиева стали инструментами для запуска механизма, выстроенного заранее

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Появление информации о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине неслучайно. Об этом в интервью ТАСС заявил врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

"Не бывает таких случайностей, что хотите со мной делайте. Не бывает такого, что через два часа после командной олимпийской победы "впуливается" информация, что у одного из русских фигуристов положительная допинг-проба, - сказал Шветский. - Когда 9 февраля стало известно, что это Камила Валиева, я сразу сказал: если я появляюсь в ближайшее время в этой схеме, это заказная история".

"Я появился в ней 11 февраля, прошли сутки. И сразу же видеофильм из Германии, здесь тему поддержали в СМИ некоторые наши депутаты. Акценты были успешно смещены, - отметил Шветский. - Хайо Зеппельт говорит в фильме, что ему мое имя назвали российские источники, приближенные к федерации. Но снять фильм за такой короткий промежуток времени, причем так качественно, очень сложно. Качество мне действительно понравилось - хорошее, немецкое. Во всей этой ситуации Камила и я стали инструментами для запуска определенного механизма, выстроенного заранее".

Шветский 26 июля сообщил ТАСС, что подал иск к немецкому журналисту Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации, чтобы побороться с "навязанным ими мнением" о том, что он является виновником попадания запрещенного вещества в организм Валиевой.

Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством, Международным союзом конькобежцев, Всемирным антидопинговым агентством и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.