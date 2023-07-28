Тетюхин: мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола

В пятницу отмечается столетие российского волейбола

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский волейбол играет важнейшую роль в мире, развитие международного спорта без него невозможно. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

"Столько поколений великих спортсменов выросли за это время, невероятная история российского волейбола, - сказал Тетюхин. - Нужно всегда помнить тех людей, которые стояли у истоков, волейбол развивается у нас самыми быстрыми темпами. Очень здорово, что у нас есть один самых массовых и популярных видов спорта, у которого есть народная любовь миллионов . Это здорово, необходимо отмечать этот праздник и всегда о нем помнить".

"Наш вид спорта продолжает развиваться, наши сборные и клубы как были, так и есть лидерами в мире, несмотря ни на что. Мировой волейбол и российский тесно связаны. Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков", - добавил собеседник агентства.

28 июля отмечается столетие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. На площадке сошлись мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии, а также перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. 24 июня 2023 года FIVB продлила отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.