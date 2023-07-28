Гамова: развитие мирового волейбола без российского было бы невозможно

Волейбол является одним из самых популярных видов спорта на планете, подчеркнула вице-чемпионка Олимпиады

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская и советская волейбольные сборные всегда были лидерами международных соревнований высочайшего уровня, без отечественного волейбола развитие мирового было бы невозможно. Такое мнение ТАСС высказала двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Екатерина Гамова.

"Безусловно, развитие мирового волейбола без российского было бы невозможно, - сказала Гамова. - Российская и советская команды всегда были лидерами международных соревнований высочайшего уровня, мы всегда претендовали на главные награды и были украшением этого вида спорта. В волейбол играют везде и всюду, и любители, и просто люди на пляжах в самых разных странах мира. Я наблюдала это везде, и всегда мне это доставляло удовольствие".

"Это очень большой праздник. Волейбол - один из самых популярных видов спорта на планете", - добавила Гамова.

28 июля отмечается столетие российского волейбола. В этот день 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в Россиии, в нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).