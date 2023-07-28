Бывший футболист ЦСКА Олисе назвал Акинфеева великой легендой клуба

Двукратный обладатель Кубка России отметил, что иногда смотрит матчи ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Российский вратарь Игорь Акинфеев является великой легендой московского футбольного клуба ЦСКА. Такое мнение ТАСС в кулуарах саммита Россия - Африка высказал двукратный обладатель Кубка России в составе ЦСКА Секу Олисе.

"Акинфеев - это подарок для ЦСКА, это очень талантливый вратарь, - сказал Олисе. - Когда я был в ЦСКА, это был лучший голкипер, с которым я играл за все время. "Манчестер Юнайтед" хотел подписать его, но он не поехал, потому что он любит свой клуб и страну. Поэтому Игорь - это великая легенда ЦСКА".

"Когда я был в ЦСКА, я говорил на русском языке немного. Я помню, когда играл в клубе, Игорь говорил часто мне: "Давай, Секу, иди, иди". Я общаюсь иногда с бывшими футболистами ЦСКА в социальных сетях, например, с Чиди Одией, Сейду Думбия. Иногда смотрю матчи ЦСКА, но получается не всегда из-за разницы времени. В ЦСКА сейчас собраны молодые футболисты, что позволяет им повышать свой уровень", - добавил Олисе.

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь - суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Акинфеев провел за ЦСКА 742 матча.

О возвращении в ЦСКА

Олисе 33 года, он играл за ЦСКА с 2009 по 2015 год. Сейчас футболист выступает за либерийский клуб ЛИСКР.

"Могу ли я вернуться в будущем в ЦСКА как тренер? Пока что я все еще хочу играть в футбол, хочу поиграть еще года два или три, - отметил Олисе. - Может быть, позже я стану тренером. Вернуться в ЦСКА тренером было бы мечтой для меня. Я очень счастлив за то, что Российский футбольный союз пригласил меня сейчас в Россию. Я очень счастлив, я люблю Россию очень сильно".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.