В регионах пройдет фестиваль в честь столетия российского волейбола

В рамках мероприятия пройдут детские турниры и ретро-матчи

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный столетию российского волейбола, пройдет во всех регионах страны 29 июля. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"29 июля от Камчатки до Калининграда пройдет фестиваль в честь столетия российского волейбола, - отметил собеседник агентства. - Пройдут детские турниры, соревнования по парковому волейболу, Школьная лига, ретро-матчи. Сердцем фестиваля выбран Санкт-Петербург, где в исторической локации, на площади Растрелли у Смольного собора, пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. В Калининграде состоится ретрофестиваль, а в Мурманске к празднованию столетия волейбола присоединятся подводники, матч проведет сборная Северного флота".

28 июля отмечается столетие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).