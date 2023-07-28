Левитин считает неприемлемым подписание политических деклараций для допуска на Олимпиаду

Помощник президента РФ считает, что спортсмены должны выступать на Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны для участия в Олимпийских играх подписывать политические декларации, связанные со специальной военной операцией (СВО). Такое мнение ТАСС высказал помощник президента РФ Игорь Левитин в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Я считаю, что спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх, - сказал Левитин. - Каждая международная федерация будет выдвигать свои условия, и они будут разные. Но главное, что спортсмен не должен давать никаких подписок по поводу поддержки или неподдержки СВО. Этого быть не должно. А участвовать он может".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.