Олимпийский чемпион Кондра заявил, что Россия является флагманом мирового волейбола

Олимпийский чемпион отметил, что игра в волейбол походит всем, вне зависимости от возраста

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский и советский волейбол оказали значительное воздействие на развитие этого вида спорта в мире, Россия является флагманом мирового волейбола. Об этом ТАСС в пятницу заявил олимпийский чемпион Владимир Кондра.

"Без российского и советского волейбола мирового бы не было, - сказал Кондра. - Наши советские ветераны играли в волейбол во дворе, это демократичный и всеми любимый вид спорта. А наша страна - флагман мирового волейбола. Я счастлив, что многие годы играю в волейбол".

"Хотя уже смотришь и удивляешься, какие новинки придумывают ребята в современном волейболе. Волейбол подходит всем, вне зависимости от возраста", - добавил собеседник агентства.

28 июля отмечается столетие российского волейбола. В этот день 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. На площадке сошлись мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).