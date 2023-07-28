МВД Литвы попросило президента страны лишить фигуристку Дробязко гражданства

26 июля сообщалось, что Департамент государственной безопасности Литвы пришел к выводу об отсутствии угрозы для страны в лице фигуристки

ТАСС, 28 июля. Министерство внутренних дел Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Об этом сообщает вещательная компания LRT.

В ведомстве считают, что фигуристка своим участием в мероприятиях, организованных олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду Татьяной Навкой, способствует формированию образа России как великой страны.

Сейм (парламент) Литвы в июне поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства. 26 июля сообщалось, что Департамент государственной безопасности Литвы пришел к выводу об отсутствии угрозы для страны в лице фигуристки.

В конце марта Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине. Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко. При этом выяснилось, что юридические процедуры лишения гражданства лиц, которые получили его в порядке исключения, в законах не оговорены.