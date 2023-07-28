28 июля, 09:22
Фигурное катание

Тарасова раскритиковала МВД Литвы за намерение лишить гражданства фигуристку Дробязко

Маргарита Дробязко многое сделала для Литвы, отметила заслуженный тренер СССР

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Инициатива Министерства внутренних дел Литвы о лишении гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко безрассудна. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

28 июля МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении Дробязко литовского гражданства.

"Какие-то неумные люди, - сказала Тарасова. - Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто "потрясающие".

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине. Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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